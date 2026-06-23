Bär dürfte im Tiroler Bezirk Landeck umgehen

Ein Bär dürfte offenbar im Tiroler Bezirk Landeck umgehen. Auf einer Alm im Gemeindegebiet von Nauders wurde am Montag ein totes Schaf aufgefunden. Nach einer amtstierärztlicher Begutachtung bestand der Verdacht auf Beteiligung eines Bären, teilte das Land mit. Grundsätzlich sei in Tirol aber aktuell von keiner erhöhten Gefahr durch Bären auszugehen, hieß es.

Bezüglich des offensichtlichen Schafrisses in Nauders wurden zur weiteren Abklärung Tupferproben entnommen und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien geschickt. Weitere Hinweise zur Bärensichtung würden zudem derzeit noch abgeklärt. Bereits am Sonntag war ein Bär laut Land unweit des Fundorts des Schafes gesichtet worden.