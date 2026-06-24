Bode Miller verhaftet: US-Skistar muss sich vor Gericht verantworten

Bode Miller hat Ärger mit der US-Justiz. Wie heute Nacht bekannt wurde, muss sich der ehemalige Skistar Ende Juli vor einem Gericht im Bundesstaat Idaho verantworten. Wie das US-Portal TMZ Sports berichtet, wurde die Ski-Ikone am 6. Juni bei einer Polizeikontrolle verhaftet. Der 48-Jährige wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Drogenutensilien angeklagt.

Mittlerweile tauchte auch ein Polizeifoto des Olympiasiegers und vierfachen Weltmeisters auf. Miller wurde nach seiner Festnahme gegen eine Kaution von 5000 US-Dollar (rund 4400 Euro) wieder freigelassen.

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Der Fan-Liebling meldete sich am Mittwoch via Instagram zu Wort. In einer kurzen Stellungnahme beteuerte Miller seine Unschuld. Ein Freund, mit dem er gereist war, habe eine kleine Menge Cannabis und eine Cannabis-Pfeife bei sich gehabt. Er selbst habe nichts davon gewusst.