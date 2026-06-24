Kommentar

So ist die Fußball-Realität

Alexander Gruber

Kommentarvon Alexander Gruber

Der rot-weiß-rote Traum von einem Fußball-Wunder gegen Weltmeister Argentinien ging nicht in Erfüllung. Auf dem harten Boden der Tatsachen sind aber nur Phantasten gelandet.

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