Trends und Geheimtipps: Das tut sich in der Gastro-Szene in Tirol
Von unterschätzten bis zu den angesagtesten Restaurants des Landes: Die Tiroler Food-Bloggerin Anna Lang verrät in der neuen „Gut zu wissen“-Folge, was in der heimischen Gastro-Szene derzeit im Trend liegt – und wo sich ein Besuch besonders lohnt.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Das tut sich in der Gastro-Szene in Tirol
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Zur Person
Anna Lang ist eine Food-Bloggerin aus Reith im Alpbachtal. Seit 2017 berichtet sie auf ihrer Instagram-Seite „narrischguat“ über ihre Restaurant-Erlebnisse und teilt ihre schönsten Fotos mit mehr als 14.000 Followern.
Gemeinsam mit Hannes Schütz aus Götzens betreibt Lang außerdem den Kulinarik-Podcast „Kaiser & Schmarrn“, in dem sich alles um gutes Essen, spannende Menschen und die Geschichten hinter den Tellern dreht.
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