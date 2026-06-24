Vom Betriebssystem zum Prinzessinnen-Spiel: Wie Kinder für die IT begeistert werden sollen

Mit kostenlosen Programmierkursen soll bei Kindern ab zehn Jahren der Funke der Begeisterung für die IT-Branche entfacht werden. Schulen können mit dem Tempo der Entwicklung der Branche kaum noch mithalten, warnen die Experten. Im Zeitalter der Digitalisierung und mit dem steigendem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) werden Fachkräfte in dem Bereich dringend gesucht.