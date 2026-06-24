27-Jähriger bei Unfall mit E-Scooter in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Ein 27-jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 3.15 Uhr mit dem Fahrzeug auf dem Südtiroler Platz nahe des Hauptbahnhofs unterwegs gewesen, touchierte eine Verkehrsinsel und stürzte. Der 27-Jährige wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv, teilte die Polizei mit. (APA)