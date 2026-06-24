Am Ende der Lebensdauer
Schwitzen für beheizbare Weichen: ÖBB erneuern Gleisanlagen in Ötztal Bahnhof
Schon das Fotografieren war schweißtreibend, aber nichts im Vergleich zur Leistung der Bahnarbeiter in Ötztal Bahnhof, die bis Jahresende 18 Weichen getauscht haben werden.
© Parth
Nach 40 Jahren und tausenden Überfahrten durch Schnell-, Personen- oder Güterzüge ist mal Schluss. Die Weichen mitsamt ihren Bahnschwellen, Signalen und Stromleitungen werden aus dem Schotterbett gerissen und durch neues Material ersetzt.
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