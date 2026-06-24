Kritik nach Millionenpleiten
Wohnprojekte als Feriensitze: „Geschäft mit dem Ausverkauf Tirols“
Kontrollen zeigen Wirkung: Immer häufiger kommen in Tirol illegale Freizeitwohnsitze ans Tageslicht und beschäftigen inzwischen regelmäßig auch die Gerichte. Die Dunkelziffer dürfte trotzdem hoch sein.
© TT/Rita Falk
Mehrere Wohnprojekte einer Pleite-Firma im Großraum Kitzbühel, die eigens für Feriensitz-Suchende realisiert wurden, sorgen nun für heftige Kritik. Auch Anleger-Hotels rücken wieder in den Fokus.
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