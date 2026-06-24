Entgeltliche Einschaltung
Ab 39 Euro pro Person zum Flughafen München
© Four Seasons Travel
Günstige Transfers mit Hausabholung zu den Flughäfen München, Innsbruck und Salzburg.
Jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres stressfrei und noch günstiger als bisher! Four Seasons Travel hat mit 1.6.2026 eine neue Buchungsklasse, die BUDGET CLASS, ins Leben gerufen. Flexible Reisende profitieren von extrem vergünstigten Transferpreisen. Um nur € 39,– p.P. kann man den bewährten Tür-zu-Tür-Service buchen und gleichzeitig die gewohnte Qualität eines Four-Seasons-Transfers genießen.
Diese angenehmen Transfers zum Fernbus-Preis können bequem und ausschließlich online auf www.tirol-taxi.at gebucht werden.