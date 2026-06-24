Ab 39 Euro pro Person zum Flughafen München

Jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres stressfrei und noch günstiger als bisher! Four Seasons Travel hat mit 1.6.2026 eine neue Buchungsklasse, die BUDGET CLASS, ins Leben gerufen. Flexible Reisende profitieren von extrem vergünstigten Transferpreisen. Um nur € 39,– p.P. kann man den bewährten Tür-zu-Tür-Service buchen und gleichzeitig die gewohnte Qualität eines Four-Seasons-Transfers genießen.