Lidl Tour of Austria und Škoda – eine perfekte Partnerschaft

Auf den Spuren der ersten Österreich Rundfahrt im Jahr 1949 bewegt sich die 75. Auflage des größten Radsportevents Österreichs. Am 10. Juli gastiert die Lidl Tour of Austria wie bei der ersten Auflage erneut in Lienz in Osttirol.

Die 3. Etappe der Lidl Tour of Austria über 188,7 Kilometer und 2311 Höhenmeter wird am 10. Juli 2026 in einem der traditionsreichsten Etappenorte der 75-jähigen Tourgeschichte gestartet: in Lienz in Osttirol. Zuletzt war die Bezirkshauptstadt 2015 im Etappenplan, heuer gastiert der Tourtross zum 32. Mal in Osttirol.

Mittendrin: Škoda.

Seit 2004 ist die Marke eng mit der Tour de France verbunden, seit 2023 ist Škoda auch Hauptpartner der Lidl Tour of Austria. Und beide freuen sich heuer über runde Jubiläen: Die Tour of Austria feiert ihre 75. Ausgabe, das Erfolgsmodell Octavia seinen 30. Geburtstag.

Škoda ist als langjähriger Partner mit einer modernen Fahrzeugflotte für einen reibungslosen Ablauf mit dabei. © Tour of Austria

Die Servicierung der 36 Fahrzeuge für die Tour of Austria, darunter auch die erfolgreichen E-Modelle Elroq und Enyaq, läuft über die Porsche Inter Auto und deren Verbund Tirol, mit den Standorten Innsbruck Hallenstraße, Wörgl, Kufstein und St. Johann. „Die fünf Etappen der Tour, mit der Ankunft auf der Franz Josefs Höhe der Großglockner Hochalpenstraße, sind auch die besten Bedingungen, um die hohen Reichweiten unserer E-Autos bei herausfordernden Bedingungen unter Beweis zu stellen“, betont Andreas Maier, Geschäftsführer Porsche Inter Auto Tirol.

Die Lidl Tour of Austria, die schönste Sightseeing-Tour

Österreichs, feiert heuer ihre 75. Ausgabe und läuft vom 8. bis 12. Juli. Mit den Topteams Netcompany INEOS, UAE Team Emirates, Alpecin – Premier Tech, Jayco AlUla, EF Easy Post und Lidl Trek, allen österreichischen Continental Teams und auch wieder mit einem österr. Nationalteam.