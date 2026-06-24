Film mit Sandra Hüller
„Ich bin ein Irrtum“: Annäherung an Leben und Wirken Ingeborg Bachmanns
Sandra Hüller als Ingeborg Bachmann in der Römischen Wohnung der 1973 verstorbenen Schriftstellerin. Hüllers Herangehensweise ist experimentell, in einigen Szenen des Films improvisiert die Schauspielerin.
© Filmladen Filmverleih
Nicht in Form eines klassischen Biopics, sondern einer Collage aus Historischem und Fiktionalem nähern sich Regina Schilling und Sandra Hüller in ihrem neuen Film der Person Ingeborg Bachmann.
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