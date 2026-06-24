Ex-Kitzbühel-Sieger wird wieder Papa: „Im September wächst unsere Familie“

Mattias Hargin und seine Verlobte Lovisa Falkenberg meldeten sich mit einem süßen Schnappschuss und schönen Nachrichten aus dem Sommerurlaub. „Im September wächst unsere Familie“, schrieb das Paar und kündigte die Geburt des zweiten Kindes an. Im November 2024 hatte der kleine Oliver das Licht der Welt erblickt.

Hargin und Falkenberg flogen zahlreiche virtuelle Herzen und Glückwünsche zu. Zu den ersten Gratulantinnen zählten Maria Pietilä Holmner und Anna Swenn-Larsson.

Der schwedische Ex-Skifahrer feierte 2015 beim Slalom-Klassiker am Ganslernhang in Kitzbühel seinen einzigen Weltcupsieg. Der sportliche Erfolg rückte damals rasch in den Hintergrund. Nur eineinhalb Jahre später verlor er seine frisch angetraute Frau, die Freeriderin Matilda Rapaport, bei einem Lawinenunglück in Chile. (TT.com)