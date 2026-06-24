Mit Hubschrauber geborgen
Tödlicher Alpinunfall in Längenfeld: 41-Jähriger bei Tour auf Schrankogel abgestürzt
Längenfeld – Eine Wanderung auf den Schrankogel in Längenfeld endete am Montag tragisch. Ein 41-jähriger Deutscher wollte offenbar über den Süd-West-Grat den Berg erklimmen. Dabei sei er abseits des Weges in felsdurchsetztem Gelände abgestiegen und abgestürzt, berichtet die Polizei.
Der Mann wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Die Frau des 41-Jährigen hatte diesen am Dienstag gegen 9 Uhr als vermisst gemeldet. Daraufhin sei eine Suchaktion gestartet und die Leiche des Mannes gefunden worden. Abgestürzt dürfte der Deutsche bereits am Vortag gegen 14 Uhr sein, heißt es vonseiten der Polizei. (TT.com)