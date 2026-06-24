Tödlicher Alpinunfall in Längenfeld: 41-Jähriger bei Tour auf Schrankogel abgestürzt

Längenfeld – Eine Wanderung auf den Schrankogel in Längenfeld endete am Montag tragisch. Ein 41-jähriger Deutscher wollte offenbar über den Süd-West-Grat den Berg erklimmen. Dabei sei er abseits des Weges in felsdurchsetztem Gelände abgestiegen und abgestürzt, berichtet die Polizei.

Der Mann wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.