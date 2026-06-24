Schätzspiel ließ Kasse klingeln

Sport trifft Solidarität: Golfturnier in Ehrwald brachte 3500 Euro für die Nepalhilfe

Regina Poberschnigg, Peter Larcher (Obmann Nepalhilfe Tiroler Zugspitze), Daniel Ortner-Bauer (Golfschule) und Jörg Mette (v. l.) bei der Scheckübergabe.
© www.joergmette.de
Simone Tschol

Von Simone Tschol

Beim Jubiläum der Golfschule Ortner kamen 3500 Euro für die „Nepalhilfe Tiroler Zugspitze“ zusammen. Die Spenden fließen in Projekte für Bildung und nachhaltige Entwicklung in der Region rund um Jubu.

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