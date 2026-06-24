Schätzspiel ließ Kasse klingeln
Sport trifft Solidarität: Golfturnier in Ehrwald brachte 3500 Euro für die Nepalhilfe
Regina Poberschnigg, Peter Larcher (Obmann Nepalhilfe Tiroler Zugspitze), Daniel Ortner-Bauer (Golfschule) und Jörg Mette (v. l.) bei der Scheckübergabe.
© www.joergmette.de
Beim Jubiläum der Golfschule Ortner kamen 3500 Euro für die „Nepalhilfe Tiroler Zugspitze“ zusammen. Die Spenden fließen in Projekte für Bildung und nachhaltige Entwicklung in der Region rund um Jubu.
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