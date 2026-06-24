Aufwändige Bergung in Häselgehr: Zwei Wanderer saßen im Gelände fest

Häselgehr – Die Bergrettung Elbigenalp wurde in der Nacht auf Mittwoch zu einem nächtlichen Einsatz gerufen. Bereits am Dienstagnachmittag stiegen ein 32-jähriger und ein 37-jähriger Deutscher in Bschlabs in das Bachbett des Streimbachs. Von dort wanderten sie entlang des Gewässers in Richtung Häselgehr.

Durch das zunehmend schwieriger werdende Gelände kamen die beiden Wanderer gegen 21.30 Uhr nicht mehr weiter, hieß es vonseiten der Polizei. Sie setzten einen Notruf ab.