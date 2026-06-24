Nächtlicher Einsatz
Aufwändige Bergung in Häselgehr: Zwei Wanderer saßen im Gelände fest
Häselgehr – Die Bergrettung Elbigenalp wurde in der Nacht auf Mittwoch zu einem nächtlichen Einsatz gerufen. Bereits am Dienstagnachmittag stiegen ein 32-jähriger und ein 37-jähriger Deutscher in Bschlabs in das Bachbett des Streimbachs. Von dort wanderten sie entlang des Gewässers in Richtung Häselgehr.
Durch das zunehmend schwieriger werdende Gelände kamen die beiden Wanderer gegen 21.30 Uhr nicht mehr weiter, hieß es vonseiten der Polizei. Sie setzten einen Notruf ab.
Die Alpinisten wurden von der Bergrettung Elbigenalp und der Feuerwehr Elmen schließlich gegen 1.30 Uhr geborgen. Der 37-Jährige verletzte sich an der Schulter und wurde vom Roten Kreuz erstversorgt, der 32-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)