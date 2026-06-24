Was fehlt euch in Innsbruck? Sagt uns eure Anliegen

Welche Angebote, Orte oder Einrichtungen vermisst ihr in der Stadt? Was sollte verbessert werden?

Manchmal sind es die alltäglichen Dinge, die das Leben einfacher machen: ein sicherer Radweg, ein Bankomat um die Ecke oder einfach mehr öffentliche Mülleimer und WCs.

Vielleicht geht es aber auch ums Ausgehen und Erleben: Fehlt es an Discos, Clubs und Locations, um die Nacht zum Tag zu machen? Wünscht ihr euch mehr Konzerte von angesagten Bands, die nicht immer nur in anderen Städten Halt machen?

Und wie sieht es mit Sport und Action aus? Gibt es genug frei zugängliche Plätze, um euch mit Freunden auszupowern – egal ob beim Basketball, Fußball oder Skaten?