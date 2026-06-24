„Das Knistern gehört“: Nachbarn holten 86-Jährige aus brennendem Hof in Matrei

Ein Bauernhof in Matrei in Osttirol ging in der Nacht auf Mittwoch in Flammen auf. Laut Bürgermeister Raimund Steiner wurde ein Nachbar zum Lebensretter, weil er bei offenem Fenster geschlafen hat. Die Siedlung half dabei, sowohl Tiere als auch BewohnerInnen ins Freie zu bringen. Die Feuerwehr hatte Mühen, das Übergreifen des Feuers auf weitere Häuser zu verhindern.