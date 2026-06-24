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Es gab 18 Bewerbungen
Die Entscheidung ist gefallen: Lisa Noggler wird neue Leiterin des Museums im Zeughaus
Lisa Noggler übernimmt die Leitung des Museums im Zeughaus.
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