Clevere Tricks
Falsch herum lüften & Co.: 5 unkonventionelle Tipps gegen die Hitze, die sofort wirken
Kühlende Sprays, Löffel aus dem Kühlschrank, Ventilatoren am Fenster: Es gibt ein paar unkonventionelle Methoden, um für Abkühlung zu sorgen.
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Wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, helfen die üblichen Ratschläge wie „viel trinken“ oder „Rollos runter“ zwar, sind aber längst bekannt. Wer schnelle und spürbare Erleichterung sucht, kann sich mit ein paar cleveren physikalischen und biologischen Tricks behelfen.
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