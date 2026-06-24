Liebe Tiroler Autofreunde!

Wenn eine neue Gesetzesvorlage nicht mehr geändert wird, dann könnten Gebrauchtwagen teurer werden.

Eine gut gemeinte Sache kann bei schlechter Umsetzung leider auch schlechte Folgen haben. Das ist leider zu befürchten bei der in Österreich geplanten gesetzlichen Umsetzung der EU-Richtlinie „Right to Repair“. Im Grunde geht es hier darum, dass die gesetzliche Gewährleistungsfrist bei erforderlichen Reparaturen innerhalb ebendieser um ein weiteres Jahr verlängert wird.

„Mit dem geplanten österreichischen Gesetz zur Erfüllung der EU-Richtlinie ,Right to Repair‘ könnten Gebrauchtwagen teurer werden.“ Dieter Unterberger

Ziel dieser Maßnahme soll sein, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern. Interessanterweise schließt die österreichische Gesetzesvorlage auch hochwertige Fabrikate wie Fahrzeuge nicht aus. Damit könnte sich im Extremfall bereits eine Mini-Reparatur (zum Beispiel beim Außenspiegel) so auswirken, dass die Gewährleistungsfrist um ein Jahr verlängert wird – auf das gesamte Fahrzeug. Das würde sich kostentreibend vor allem auf den Gebrauchtwagenhandel auswirken, denn die höheren Risiken müssten eingepreist werden.

Was als Maßnahme für die Nachhaltigkeit und den Verbraucherschutz betrachtet wird, hat hier eine gegenteilige Konsequenz, nämlich eben höhere Preise, was in inflationsgepeinigten Zeiten wie diesen Nachteile für Konsumenten mit sich bringt. Es bleibt zu hoffen, dass im Rahmen der laufenden Begutachtungsfrist eine Reparatur des Warenreparaturrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (WaRUG) erfolgt, indem die Warengruppe Kraftfahrzeuge ausgenommen wird. Im Sinne der Konsumenten und der Branche.

Dieter Unterberger, Gremialobmann des Tiroler Autohandels in der Tiroler Wirtschaftskammer