Zillertal Bier - Tief verwurzelt und zukunftsorientiert

Seit 526 Jahren steht Zillertal Bier für gelebte Braukunst und starke regionale Verbundenheit.

Die Privatbrauerei in Zell am Ziller wird heute von Martin und Eva-Maria Lechner in 16. Generation geführt. Tradition, Qualität und Innovationsgeist bilden dabei die Grundlage des Familienbetriebs.

Gebraut wird ausschließlich mit besten natürlichen Zutaten – mit Wasser, Hopfen, Hefe und ausgewähltem heimischem Getreide. Ein besonderer Fokus liegt auf Regionalität: Gemeinsam mit Tiroler Landwirt:innen wurde der heimische Getreideanbau wieder zum Leben erweckt. Heute wird auf rund 100 ha Getreide für Bierspezialitäten mit klarer Herkunft und kurzen Transportwegen angebaut.

Ein Herzensprojekt der Brauerei: der Getreideanbau in Tirol. © Franz Oss Photography

Auch in der Produktion verbindet die Brauerei Tradition mit moderner Technik. Die Biere reifen zwischen acht Wochen und acht Monaten und erhalten dadurch ihren ausgewogenen Charakter. „Wir setzen auf Zeit und kompromisslose Qualität“, betont Geschäftsführer Martin Lechner. Gleichzeitig investiert das Unternehmen laufend in neue Technologien und nachhaltige Lösungen.

Martin Lechner führt mit seiner Frau die Brauerei in 16. Generation. © Franz Oss

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Photovoltaikanlagen auf den Betriebsgebäuden liefern Eigenstrom, zusätzlich wird Tiroler Ökostrom genutzt. Energierückgewinnungssysteme reduzieren den Verbrauch deutlich, Kohlensäure aus dem Gärprozess wird wiederverwendet. Mehrweggebinde, Recycling und die schrittweise Elektrifizierung der Fahrzeugflotte ergänzen das Konzept.

Neben Bierspezialitäten bietet Zillertal Bier mit „Midi’s“ auch Bio-Limonaden an. Die natürlichen Erfrischungen sind inzwischen in sechs unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich.

Im BrauKunstHaus erleben Besucher den Betrieb hautnah. © Zillertal Bier

Mit regionaler Verantwortung, echter Handwerkskunst und dem Blick nach vorne ist Zillertal Bier auch nach mehr als fünf Jahrhunderten ein wichtiger Teil der Tiroler Wirtschaft und Kultur. Davon können sich Besucher persönlich im BrauKunstHaus überzeugen. In der Erlebniswelt mit einer Ausstellungsfläche von über 5.000 m² wartet ein spannender und multimedial inszenierter Rundgang bei dem man den Brauern über die Schulter schauen kann.