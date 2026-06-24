Algerien-Spiel weckt Erinnerungen an ein unschönes ÖFB-Kapitel: „Bin nicht stolz darauf“

Durch das bevorstehende WM-Spiel gegen Algerien am Sonntag (4.00 Uhr MESZ/live TT.com-Ticker) in Kansas City rückt ein unrühmliches Kapitel der österreichischen Fußball-Geschichte wieder in den Fokus.

Erinnerungen an die „Schande von Gijon“ werden wach, als sich Deutschland und Österreich bei der WM 1982 auf ein 1:0 für das DFB-Team einigten und Algerien dadurch ausschied. Danach war nicht nur bei den Nordafrikanern, sondern auch weltweit die Empörung groß.

Die Ausgangsposition stellte sich wie folgt dar: Deutschland benötigte nach einem sensationellen 1:2 gegen Algerien und einem 5:1 gegen Chile unbedingt einen Sieg, da Algerien zuvor Chile 3:2 besiegt hatte. Österreich wiederum konnte sich nach einem 1:0 gegen Chile und einem 2:0 gegen Algerien eine Niederlage mit maximal zwei Toren Differenz leisten.

Ich bin nicht stolz darauf, und ich glaube auch kein anderer. Herbert Prohaska, Ex-ÖFB-Teamspieler

Die DFB-Auswahl ging in der elften Minute durch Horst Hrubesch mit 1:0 in Führung. Was folgte, waren Ball-Herumschiebereien, Rückpass-Orgien und bestenfalls Alibi-Angriffe von beiden Seiten. Die Zuschauer quittierten das traurige Schauspiel mit einem gellenden Pfeifkonzert und wütenden Protesten, algerische Zuschauer winkten mit Geldscheinen. Die beiden nationalen Verbände dementierten danach jegliche Absprachen und die FIFA verzichtete auf Sanktionen, zog daraus aber so wie die UEFA die Konsequenz, entscheidende Gruppenspiele bei Turnieren zeitgleich anzusetzen.

Österreichs damaliger Mittelfeld-Regisseur Herbert Prohaska berichtete von Unterredungen mit Deutschen kurz vor dem Anpfiff zur zweiten Hälfte. „Es ist gesagt worden, wir müssen nichts mehr ändern, weil das Ergebnis beiden reicht, und dann ist dieses unsagbare Spiel rausgekommen“, erzählte der spätere ÖFB-Teamchef. „Ich bin nicht stolz darauf, und ich glaube auch kein anderer. Für den Erfolg bist du oft bereit, Sachen zu machen, die nicht so gut ankommen.“

Roland Hattenberger und Paul Breitner beim Handshake nach dem Spiel. © imago/WEREK

Walter Schachner war laut eigenen Angaben der Einzige, der von der Absprache nichts mitbekommen hatte. „Weil ich zu früh aus der Kabine auf den Platz gegangen bin“, erzählte der Steirer. „Ich war angefressen, weil wir so destruktiv gespielt haben. Man will ja ein Tor schießen. Hans Krankl hat in der zweiten Hälfte fast schon Libero gespielt.“

Man müsse allerdings Verständnis für die Vorgehensweise beider Mannschaften haben, betonte Schachner. „Algerien hätte in so einer Situation das Gleiche gemacht.“ Ähnlicher Meinung ist Lothar Matthäus, in Gijon aufseiten der Deutschen in der 67. Minute eingewechselt: „Im Spiel hat sich das dann so ergeben, dass man sagt: ‚Hey, uns langt's, euch langt's, also tun wir uns doch nicht mehr weh.' Das Wichtigste ist das Weiterkommen, im Endeffekt ist es ja egal, wie.“

WM-Vorrunde am 25. Juni 1982 Deutschland – Österreich 1:0 (1:0)

Gijon, 40.000. Tor: Hrubesch (11.)

Deutschland: Schumacher - Stielike - Kaltz, K. Förster, Briegel - Dremmler, Rummenigge (67. Matthäus), Breitner, Magath - Hrubesch (69. Fischer), Littbarski

Schumacher - Stielike - Kaltz, K. Förster, Briegel - Dremmler, Rummenigge (67. Matthäus), Breitner, Magath - Hrubesch (69. Fischer), Littbarski Österreich: Koncilia - Obermayer - Krauss, Pezzey, Degeorgi - Hattenberger, Weber, Prohaska, Hintermaier - Schachner, Krankl

Krankl sagte ebenfalls, es habe vor dem Spiel keine Absprache gegeben. „Es hat sich durch die Konstellation ergeben. Die Deutschen waren nicht gut drauf, wir auch nicht, aber das wussten die Deutschen nicht.“ Ansonsten wollte Krankl über dieses Thema nicht mehr allzu viele Worte verlieren, nur so viel: „Gijon war nicht schön, ein sogenanntes Scheißmatch. Aber wenn ich im Sechzehner in der 90. Minute den Ball bekommen hätte, wäre es 1:1 ausgegangen.“

In diesem Fall hätte Deutschland nach der ersten Turnierphase Abschied nehmen müssen, so ging es weiter bis ins Finale, in dem Italien die Oberhand behielt. Für Österreich war in der darauffolgenden Zwischenrunde nach einem 0:1 gegen Frankreich und einem 2:2 gegen Nordirland Schluss.

ÖFB-Team ereilte ähnliches Schicksal

Nur acht Jahre später ereilte das ÖFB-Team ein ähnliches Schicksal wie Algerien. Bei der WM 1990 kamen die vier besten der sechs Gruppendritten weiter. Österreich wurde Dritter und schied nach zweitägiger Wartezeit unter anderem deshalb aus, weil sich die Niederlande und Irland auf ein 1:1 „einigten“. Dabei agierten beide Teams in den letzten Minuten so destruktiv, dass der französische Schiedsrichter Michel Vautrot sogar die Kapitäne Ruud Gullit und Mick McCarthy zu sich zitierte und ermahnte, endlich Fußball zu spielen. (APA, TT.com)