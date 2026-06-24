Stich-Wort Autsch! Ab wann man mit einem Insektenstich zum Arzt gehen soll

Wann ein Insektenstich harmlos ist, wann er gefährlich werden kann und warum der zeitliche Verlauf der Symptome entscheidend ist, erklärt Experte Ludwig Spötl.

Wenn es sticht, beißt oder juckt, hilft laut Dermatologe Ludwig Spötl aus Hall vor allem eines: auf den zeitlichen Verlauf der Symptome zu achten. „Man kann sich an einem Schema orientieren“, sagt er. Denn ob ein Insektenstich harmlos bleibt oder ärztlich abgeklärt werden sollte, zeigt sich daran, wann welche Beschwerden auftreten.

Am dringendsten ist die Lage bei einer echten Allergie gegen Bienen- oder Wespengift. Bestehen Atemnot, Kreislaufprobleme und Schwellungen im Mund- und Rachenbereich oder kommt ein starkes Krankheitsgefühl dazu, gilt: sofort den Notarzt rufen.

Bei einer normalen, auch stärkeren Giftreaktion stehen zunächst Schmerz, Rötung und Schwellung im Vordergrund. Dann sollte man die Stelle so rasch wie möglich kühlen – im Idealfall an einem Bach, Brunnen oder mit kühlen Umschlägen. Gut gerüstet ist, wer einen elektronischen Stichheiler wie einen Bite-away-Pen dabeihat.

Bleiben Schmerz und Schwellung über Stunden oder bis zum nächsten Tag sehr stark, ist ein Arztbesuch sinnvoll. Häufig werden dann eine cortisonhaltige Creme und Ruhigstellung verschrieben.

Schmerz kann zurückkommen

Aufmerksam werden sollte man laut Spötl, wenn der erste Schmerz und die Schwellung eigentlich schon abgeklungen sind, wenige Tage später aber wieder zurückkommen – womöglich begleitet von Fieber, Abgeschlagenheit oder grippeähnlichen Symptomen.

Dann kann sich zusätzlich eine bakterielle Infektion entwickelt haben. In solchen Fällen sollten Betroffene umgehend zum Arzt gehen, meistens ist dann ein Antibiotikum nötig. Das könne auch nach Spinnenbissen passieren, etwa wenn man in der Nacht gebissen wird und die Stelle im Schlaf unbemerkt aufkratzt.

Dermatologe Ludwig Spötl aus Hall in Tirol beantwortet wichtige Fragen rund um Insektenstiche und -bisse. © privat

Bettwanzen zeigen sich wiederum oft an einem typischen Muster: Die Stiche liegen wie in kleinen Straßen hintereinander, vor allem an Hautstellen, die nachts nicht vom Pyjama abgedeckt sind. Bilden sich an den Einstichstellen Blasen, sollte man das ebenfalls ärztlich abklären lassen. Wichtig ist dann nicht nur die Behandlung der Haut, sondern auch die Suche nach den Plagegeistern im Schlafzimmer.

Vorsicht bei Wanderröte

Die längste zeitliche Verzögerung gibt es beim Zeckenstich. Eine Wanderröte (Erythema migrans) kann sich erst Wochen später bilden – Betroffene bemerken erst nach vier bis acht Wochen rote, manchmal auch ringförmige Hautveränderungen, die sich zentrifugal ausbreiten, aber sonst weder jucken noch schmerzen. Panik sei nicht nötig, so Spötl, ein Arztbesuch aber schon.