Entwarnung: Bombendrohung legte Innsbrucker Flughafen lahm

Innsbruck – Wegen einer Bombendrohung herrschte am Innsbrucker Flughafen zwischen 13 und 15 Uhr Stillstand. Das gesamte Areal war gesperrt, Starts und Landungen von Flugzeugen waren vorübergehend nicht möglich.

Laut Polizei ging das Droh-Schreiben kurz nach 13 Uhr am Mittwoch per E-Mail ein. Ob es sich um eine ernst zu nehmende Drohung handelt, war vorerst unklar.

Wie die Leitstelle Tirol gegenüber der TT bestätigt, befanden sich Spezialkräfte der Polizei und Spürhunde vor Ort und durchsuchten das gesamte Gebäude und das Flugfeld. Um kurz vor 15 Uhr gab es Entwarnung.