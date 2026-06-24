Sicherheit gefährdet

Gerichte, Polizeireform, Ziegelstadl: Tiroler Freiheitliche orten Totalversagen bei Sicherheit

Innsbrucker Justizwachebeamte bei einer Übung: Tatsächlich vergehe kaum ein Tag ohne Wirbel im Ziegelstadl, kritisiert der Tiroler FP-Chef Markus Abwerzger.
© Thomas Böhm
Thomas Hörmann

Von Thomas Hörmann

Zu viele Häftlinge und zu wenig Wachebeamte in der Justizanstalt, die geplante Schließung von Bezirksgerichten und ein Sparpaket, das als familienfreundliche Polizeireform verkauft wird: Der Tiroler FP-Chef Markus Abwerzger spricht von alarmierenden Zuständen.

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