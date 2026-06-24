Sicherheit gefährdet
Gerichte, Polizeireform, Ziegelstadl: Tiroler Freiheitliche orten Totalversagen bei Sicherheit
Innsbrucker Justizwachebeamte bei einer Übung: Tatsächlich vergehe kaum ein Tag ohne Wirbel im Ziegelstadl, kritisiert der Tiroler FP-Chef Markus Abwerzger.
© Thomas Böhm
Zu viele Häftlinge und zu wenig Wachebeamte in der Justizanstalt, die geplante Schließung von Bezirksgerichten und ein Sparpaket, das als familienfreundliche Polizeireform verkauft wird: Der Tiroler FP-Chef Markus Abwerzger spricht von alarmierenden Zuständen.
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