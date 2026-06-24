Kosten und Preise steigen
Farben-Branche ist stark unter Druck: Wie die Tiroler Lackfabrik Adler trotzdem wächst
Adler hat in den vergangenen Jahren kräftig ins Werk in Schwaz investiert, unter anderem in eine neue Rohstofflogistik.
© Adler
Österreichs Lackindustrie kämpft mit extrem gestiegenen Rohstoffpreisen und sinkenden Exportzahlen. Die Preise für Lacke und Farben steigen. Die Tiroler Adler-Werk Lackfabrik ist im Vorjahr deutlich kräftiger gewachsen als die Branche und investiert weiter in den Standort Schwaz.
Kommentare