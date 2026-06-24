Probleme auch am Spielplatz

Anhaltende Nutzungskonflikte: Dieser beliebte Grillplatz in Innsbruck soll langfristig weichen

Grillvergnügen soll laut Bürgermeister Johannes Anzengruber künftig vor allem „im Naturraum“ stattfinden – den umstrittenen Grillplatz in Kranebitten wolle man langfristig „wegbringen“.
© Rita Falk
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Müll, illegale Zufahrten, Zigarettenstummel und Alkohol: In Kranebitten berichten Ortsteil-Initiative und AnrainerInnen erneut von Nutzungskonflikten am Grillplatz auf der Saurweinwiese. Zunehmend betroffen sei der angrenzende Spielplatz. Der Bürgermeister stellte bei der Bürgerversammlung kurz- und langfristige Maßnahmen in Aussicht.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Kommentare

0