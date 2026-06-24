Probleme auch am Spielplatz
Anhaltende Nutzungskonflikte: Dieser beliebte Grillplatz in Innsbruck soll weichen
Grillvergnügen soll laut Bürgermeister Johannes Anzengruber künftig vor allem „im Naturraum“ stattfinden – den umstrittenen Grillplatz in Kranebitten wolle man langfristig „wegbringen“.
© Rita Falk
Müll, illegale Zufahrten, Zigarettenstummel und Alkohol: In Kranebitten berichten Ortsteil-Initiative und AnrainerInnen erneut von Nutzungskonflikten am Grillplatz auf der Saurweinwiese. Zunehmend betroffen sei der angrenzende Spielplatz. Der Bürgermeister stellte bei der Bürgerversammlung kurz- und langfristige Maßnahmen in Aussicht.
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