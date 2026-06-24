Rettungshelikopter musste nach Radunfall in Flaurling ausrücken

Flaurling – Ein Radunfall im Waldgebiet von Flaurling hat am frühen Mittwochabend zu einem Einsatz der Rettungskräfte geführt. Nach ersten Informationen der Leitstelle kam ein Radfahrer im dortigen Forstbereich zu Sturz.

Aufgrund des Geländes musste auch der Rettungshubschrauber angefordert werden. Die verunglückte Person wurde mit dem Helikopter in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Auch die Polizei war beim Unfall vor Ort. Nähere Informationen zur Identität des Opfers und dem Unfallhergang lagen vorerst noch nicht vor. (TT.com)