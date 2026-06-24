Totalsperre als Folge: Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad forderte zwei Verletzte

Ein schwerer Frontalzusammenstoß auf der Drautalstraße im Gemeindegebiet von Anras hat zwei Verletzte gefordert. Die Bundesstraße musste für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Anras – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Drautalstraße (B100) im Gemeindegebiet von Anras hat am Mittwochnachmittag zwei Verletzte und eine stundenlange Totalsperre gefordert.

Gegen 15.30 Uhr war ein 19-jähriger Österreicher mit seinem Wagen auf der B100 in Richtung Italien unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 129 kam der Lenker aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Motorradfahrer aus Deutschland.

Durch die Wucht des Frontalzusammenstoßes wurde der deutsche Biker über die angrenzende, steil abfallende Böschung geschleudert, wo er schließlich mit schweren Verletzungen liegen blieb. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Zweistündige Sperre

Der 19-jährige Autofahrer zog sich bei der Kollision Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.