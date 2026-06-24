Schäden nach Erdbeben mit Stärke 7,1 in Venezuela

In Venezuela ist am Mittwoch (Ortszeit) ein Erdbeben mit der Stärke 7,1 registriert worden, wie der Geologische Dienst der USA (USGS) erklärte. Das Epizentrum lag in der Nähe von Montalbán westlich von Caracas in einer Tiefe von 13 Kilometern. Augenzeugen berichteten von Erschütterungen in der Hauptstadt, Menschen verließen fluchtartig ihre Häuser. Eine für Puerto Rico und die Amerikanischen und Britischen Jungferninseln ausgegebene Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben.

Laut Videos von Augenzeugen waren Feuerwehren in den Straßen von Caracas im Einsatz, die Fassaden einiger Gebäude wurden schwer beschädigt. "Mehrere Wände in meinem Gebäude sind aufgebrochen oder haben Risse bekommen", sagte eine Augenzeugin in Valencia, westlich von Caracas. "Sobald es zu wackeln aufgehört hat, haben mein Mann und ich das Haus verlassen." Die Erschütterungen des Bebens waren auch in Kolumbien zu spüren.