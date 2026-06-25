Brasilien mit Vini-Double und 3:0 über Schotten weiter

Rekordweltmeister Brasilien ist bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko souverän ins Sechzehntelfinale eingezogen. Offensivstar Vinicius Jr. schnürte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beim 3:0 (2:0) gegen Schottland einen Doppelpack (7., 45.+3), zudem traf Matheus Cunha (60.). Die Selecao zog als Sieger von Gruppe C mit 7 Punkten gemeinsam mit Marokko (7) ins Sechzehntelfinale ein. Gegner dort ist der Zweite von Pool F, also die Niederlande, Japan oder Schweden.

Indes droht für die an diesem Abend schwachen Schotten der Traum vom erstmaligen Überstehen der WM-Gruppenphase zu zerplatzen. Zwar schlossen die Briten die Gruppe als Dritter ab, müssen aber fürchten, mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von -3 bei der Vergabe der 8 Tickets für die besten Gruppendritten leer auszugehen.

Die Bravehearts legten vor 64.478 Zuschauern einen klassischen Fehlstart hin. Beim Versuch, von hinten herauszuspielen, verlor Scott McKenna den Ball im eigenen Strafraum an Raphinha-Ersatz Rayan. Dessen Pass nahm Vinicius Jr. dankend an, ließ Goalie Angus Gunn aussteigen und schob ein. Eine Viertelstunde später tanzte der Real-Madrid-Star schon wieder an der Corner-Fahne, diesmal hatte er in gleicher Ausgangslage den Ball selbst erobert und abgeschlossen. Der Schönheitsfehler: Die Attacke wurde als Foul an Jack Hendry gewertet.

Schottland nützte die Schonfrist nach der Trinkpause für einige gefällige Angriffe, blieb aber harmlos. Brasilien verausgabte sich nicht unnötig, war im Fall der Fälle freilich brandgefährlich. So wie beim 2:0, vor dem die Südamerikaner am gegnerischen Strafraum beherzt nachsetzten und Vinicius Jr. die Flanke von Bruno Guimaraes passgenau einköpfelte. Das Triple des 25-Jährigen verhinderte früh in der zweiten Hälfte nur Schotten-Goalie Gunn (51.).