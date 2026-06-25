Marokko nach 4:2 gegen Haiti als Zweiter in K.o.-Phase

Nach hartem Kampf und zweimaligem Rückstand hat Marokko am Donnerstag in Atlanta das finale Vorrunden-Spiel gegen Underdog Haiti mit 4:2 (2:2) gewonnen, den Sieg in Gruppe C aber dennoch verpasst. Diesen sicherte sich das punktgleiche Brasilien mit einem klaren 3:0-Erfolg im Parallelspiel über Schottland. Marokko steht als Zweiter zum dritten Mal in der K.o.-Phase einer Fußball-WM, Haiti blieb der historisch erste Punktgewinn verwehrt.

Das bereits vor dem dritten Spieltag ausgeschieden gewesene Team aus der Karibik erwischte einen Traumstart. Eine Hereingabe verlängerte Lenny Joseph mit der Ferse, über den Rücken von Marokko-Tormann Yassine Bounou sprang der Ball ins eigene Tor (10.) - für Haiti war es der erste WM-Treffer seit 52 Jahren. Marokko war um eine schnelle Antwort bemüht, scheiterte aber ein ums andere Mal am starken Haiti-Keeper Johny Placide.

Der logische Ausgleich von Achraf Hakimi - der Kapitän bugsierte den Ball aus kurzer Distanz ins Netz (39.) - läutete eine wilde Schlussphase der ersten Hälfte ein. Wilson Isidor brachte den Außenseiter mit einem Traumtor ins Kreuzeck erneut in Führung (43.), Ismael Saibari stellte mit seinem dritten Turniertreffer auf 2:2 (45.+1).