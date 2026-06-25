Letzte Befragung vor Sommerpause in Pilnacek-U-Ausschuss

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek stellt am Donnerstag ein letztes Mal Fragen, bevor es in die Sommerpause geht. Als Auskunftspersonen sind zwei weitere Rechtsmediziner geladen - davon ein Privatgutachter und ein behördlich beauftragter Sachverständiger. Mitte September setzt der U-Ausschuss seine Arbeit fort, dann dürften auch prominente Politiker aus der ÖVP erstmals befragt werden.

Bereits am Mittwoch war ein Rechtsmediziner befragt worden, der ein privates Gutachten für den Buchautor Peter Pilz erstellt hatte. Am Donnerstag ist dann ein weiterer an der Reihe. Nach ihm ist der Wiener Rechtsmediziner Christian Matzenauer Auskunftsperson. Er handelte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Krems und konnte in seinem Gutachten keine Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat anführen.