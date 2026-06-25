Weitere Rechtsmediziner im Pilnacek-U-Ausschuss am Wort

In der letzten Sitzung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Causa Pilnacek vor der Sommerpause sind am Donnerstag zwei weitere Rechtsmediziner geladen. Zunächst wird der Berliner Privatgutachter Michael Tsokos befragt, der von Buchautor und Ex-Politiker Peter Pilz beauftragt worden war. Am Nachmittag soll dann der von der Staatsanwaltschaft Krems beauftragte Rechtsmediziner Christian Matzenauer zu Wort kommen.

Über den möglichen Erkenntnisgewinn der Befragungen der Privatgutachter gingen die Meinungen der Fraktionen vor Beginn der Sitzung erneut weit auseinander. Die ÖVP sprach von einem "politischen Tiefpunkt", weil es nach wie vor keine Hinweise auf politische Einflussnahme und keine auf Fremdverschulden gebe. Ob es sich beim Tod von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek um einen Suizid oder Unfall handle, sei aus strafrechtlicher Sicht nicht relevant, so der Abgeordnete Thomas Elian. Die NEOS boykottierten wie angekündigt auch die Befragung des zweiten Privatgutachters, weil dieser aus ihrer Sicht keinen Beitrag zum Untersuchungsgegenstand leisten kann.

Ganz anders die Beurteilung von FPÖ und Grünen. In der Befragung des ersten Privatgutachters seien bereits strukturelle Defizite in der heimischen Gerichtsmedizin aufgedeckt worden, so FPÖ-Mandatar Thomas Spalt. Auch die Grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli sprach von einer der erkenntnisreichsten Befragungen im bisherigen U-Ausschuss. Es habe sich gezeigt, dass Österreich ein Professionalisierungs- und Ressourcenproblem in der Tatortarbeit habe. Auch SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer bezeichnete die Befragung des ersten Privatgutachters am Vortag als "überraschend hilfreich" in Hinblick auf die Situation der Gerichtsmedizin.

Sowohl der am Mittwoch befragte Rechtsmediziner Stefano Longato als auch der für Donnerstag geladene Tsokos hatten private Gutachten für den Buchautor Peter Pilz erstellt. Beide externen Sachverständigen hatten für ihre Gutachten keinen Zugang zum Akt und haben auch Pilnaceks Leiche nie gesehen. Am Nachmittag ist der behördlich beauftragte Sachverständige am Wort. Er hatte in seinem Gutachten keine Anhaltspunkte für die Begehung einer Straftat angeführt.