Klare Macht-Verhältnisse
Gemeindechef von Umhausen, Präsident im Landtag: Bürgermeister regieren Landespolitik
An der Spitze des Tiroler Landtags steht mit Präsident Jakob Wolf, Vizepräsident Dominik Mainusch und der zweiten Stellvertreterin Elisabeth Blanik künftig ein BürgermeisterInnen-Trio.
© Rita Falk
Im Landtag dominieren die KommunalpolitikerInnen: Das künftige Landtagspräsidium wird von drei prominenten BürgermeisterInnen geführt. 19 von 36 Landtagsabgeordneten sind auch in der Kommunalpolitik engagiert.
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