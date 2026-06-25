Klare Macht-Verhältnisse

Gemeindechef von Umhausen, Präsident im Landtag: Bürgermeister regieren Landespolitik

An der Spitze des Tiroler Landtags steht mit Präsident Jakob Wolf, Vizepräsident Dominik Mainusch und der zweiten Stellvertreterin Elisabeth Blanik künftig ein BürgermeisterInnen-Trio.
© Rita Falk
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Im Landtag dominieren die KommunalpolitikerInnen: Das künftige Landtagspräsidium wird von drei prominenten BürgermeisterInnen geführt. 19 von 36 Landtagsabgeordneten sind auch in der Kommunalpolitik engagiert.

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