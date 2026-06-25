Kommentar

Der Bürgermeister-Landtag

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Landes- und Gemeindeebene sind strukturell zwangsläufig eng verbunden. Auch politisch. Doch in Tirol sind Bürgermeister und Kommunalpolitiker im Landesparlament überrepräsentiert.

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