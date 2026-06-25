Politischer Schlagabtausch

Parkkarten eingezogen: Aufregung um Gratis-Parken in Kitzbühel

Mit einer eigenen Parkkarte konnten einige Fahrzeughalter in Kitzbühel kostenlos in den Kurzparkzonen ihr Auto abstellen.
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Harald Angerer

Von Harald Angerer

Um die Vergabe kostenloser Parkplatzkarten in der Stadt Kitzbühel ist eine hitzige Diskussion entbrannt. Nach einer Aufsichtsbeschwerde bei der BH und einer Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft der Liste Unabhängige Kitzbüheler wurden die Karten nun eingezogen.

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