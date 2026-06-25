Es muss nicht immer Wasser sein: 7 erfrischende Getränke, die wirklich abkühlen

Dass der Körper bei den aktuellen Temperaturen viel Flüssigkeit braucht, ist allgemein bekannt. Doch immer nur Leitungswasser wird auf Dauer langweilig. Welche gesunden Durstlöscher wirklich für Abkühlung sorgen, warum eiskalte Drinks ein Trugschluss sind und wie man wissenschaftlich bewiesen fit durch die Hitze kommt.