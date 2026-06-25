Gesunde Durstlöscher
Es muss nicht immer Wasser sein: 7 erfrischende Getränke, die wirklich abkühlen
Kräutertee, „Infused Water“ oder Ayran haben eines gemeinsam: Sie sind wissenschafltich nachgewiesen ein guter Helfer bei Hitze.
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Dass der Körper bei den aktuellen Temperaturen viel Flüssigkeit braucht, ist allgemein bekannt. Doch immer nur Leitungswasser wird auf Dauer langweilig. Welche gesunden Durstlöscher wirklich für Abkühlung sorgen, warum eiskalte Drinks ein Trugschluss sind und wie man wissenschaftlich bewiesen fit durch die Hitze kommt.
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