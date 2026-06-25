Preisträgerin stellt in Hall aus
Bunt, lebendig und humorvoll: Warum sich ein Besuch im Klocker Museum lohnt
Das „Mutterschiff“ besteht aus Holzskulpturen, Farbeimern und Hockern, umgeben von großformatigen Gemälden, die Lüth speziell für die Ausstellung angefertigt hat.
© David Steinbacher / Mathilde Egitz
Mit ihrer Ausstellung „Kommt da noch was?“ zeigt Andrea Lüth, diesjährige Klocker Förderpreisträgerin, im Haller Museum Arbeiten, die das Prozesshafte über das Perfekte stellen - und wirft damit existenzielle Fragen auf.
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