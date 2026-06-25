Preisträgerin stellt in Hall aus

Bunt, lebendig und humorvoll: Warum sich ein Besuch im Klocker Museum lohnt

Das „Mutterschiff“ besteht aus Holzskulpturen, Farbeimern und Hockern, umgeben von großformatigen Gemälden, die Lüth speziell für die Ausstellung angefertigt hat.
© David Steinbacher / Mathilde Egitz
Julia Brader

Von Julia Brader

Mit ihrer Ausstellung „Kommt da noch was?“ zeigt Andrea Lüth, diesjährige Klocker Förderpreisträgerin, im Haller Museum Arbeiten, die das Prozesshafte über das Perfekte stellen - und wirft damit existenzielle Fragen auf.

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