Kaiserfest, sportliche Höchstleistungen und Innsbruck hat den Blues: Das ist los in Tirol

Mit tropischen Temperaturen geht diese ungewöhnlich warme Woche zu Ende. Aber auch während der Hitzewelle ist am Wochenende viel los im Land. In Kufstein wird das legendäre Kaiserfest für Ausnahmestimmung sorgen. Die Silberstadt Schwaz und Innsbruck wiederum stellen ihre Liebe zum vergorenen Traubensaft bei Weinfesten unter Beweis. Dazu gibt es sportliche Höchstleistungen am Wilden Kaiser und in der Landeshauptstadt wird es musikalisch.