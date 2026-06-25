Zwischen „Meer“ und Fjord-Feeling: 15 der schönsten Badeseen in Tirol im Überblick

Wenn das Thermometer die 30-Grad-Marke knackt, gibt es in Tirol nur noch ein Ziel: Ab an den See! Doch See ist nicht gleich See. Während sich die einen nach Action für die ganze Familie sehnen, suchen andere die absolute Stille an einem idyllischen Waldsee. Tirols Gewässer bieten für jeden Geschmack das perfekte Plätzchen. Wir haben 15 der schönsten Badeseen Tirols zusammengestellt.