Versuchter Handtaschenraub in Kufstein: Polizei bittet um Hinweise

Kufstein – Zu einem versuchten Handtaschenraub ist es am Dienstagabend in Kufstein gekommen. Eine 41-jährige Österreicherin wurde gegen 20.20 Uhr auf einem Gehsteig in der Willy Graf-Straße von zwei unbekannten jungen Frauen attackiert.

Nach Angaben der Polizei versuchte eine der Täterinnen, der Frau die Handtasche zu entreißen. Die 41-Jährige setzte sich lautstark zur Wehr, woraufhin sie von den beiden Angreiferinnen zu Boden gestoßen wurde. Anschließend flüchteten die Verdächtigen ohne Beute. Die Frau erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.

Die Polizeiinspektion Kufstein bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer +43 (0)59133/7210-100 zu melden.