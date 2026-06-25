50 Grad in den Latschen: So schützen Sie sich vor dem Hitze-Kollaps am Berg

Strahlender Sonnenschein lockt derzeit viele in die Tiroler Bergwelt. Auch zahlreiche sportliche Wettbewerbe finden an den Wochenenden statt. Die extreme Hitze wird oft unterschätzt – sie kann zu Konzentrationsschwäche, Erschöpfung, Herz-Kreislauf-Problemen und im schlimmsten Fall zu schweren Unfällen führen.