Waldbrand beim Stuibenfall: Drei Feuerwehren und zwei Hubschrauber im Einsatz

Umhausen – Ein kleiner Waldbrand beim Stuibenfall in Umhausen hat am Donnerstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehren ausgelöst. Leichte Rauchentwicklung und sichtbare Flammen waren im Bereich des bekannten Klettersteigs zu sehen.

Im Einsatz stehen momentan die Feuerwehren Niederthai, Umhausen und Längenfeld sowie ein Polizeihubschrauber und der Feuerwehrflugdienst des Bezirks Imst. Um die Einsatzkräfte auf dem unwegsamen Gelände zu sichern, wurde auch die örtliche Bergrettung hinzugezogen.