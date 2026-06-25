Orange Hitzewarnung: Die heißesten Juni-Tage der Wettergeschichte stehen Tirol bevor

Temperaturen weit über 30 Grad und Tropennächte: Die Hitze hat Tirol fest im Griff. Und es wird noch heißer. Am Samstag können die Juni-Rekorde bei den Temperaturen geknackt werden.

Gluthitze in Tirol: Temperaturen von fast 35 Grad, Tropennächte und Sonnenschein herrschen schon seit Tagen. Auch am Freitag heizt die Sonne die Luft auf, 32 bis 37 Grad können es werden.

Der Höhepunkt der Hitzewelle wartet dann am Wochenende. „Der Westen Österreichs erreicht den Hitzepeak am Samstag, in Ostösterreich wird der Sonntag der heißeste Tag sein“, sagt Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Für Tirol bedeutet das Spitzenwerte von bis zu 38 Grad und mehr.

Ausgelöst werden die Extremwerte am Wochenende von einer Hitzeblase, die sich von Frankreich her über Österreich schiebt. „Die aktuellen Juni-Rekordwerte – wie die 38,5 Grad für Innsbruck – können am Samstag mancherorts geknackt werden. Da geht es meist nur um Zehntelgrad“, erklärt der Meteorologe. Bis zu 40 Grad, wie sie am Sonntag für Ostösterreich prognostiziert sind, werden in Tirol aber eher nicht erreicht.

Die bisherigen Hitzerekorde in Tirol Lienz: 38,9 Grad (August 2013) Innsbruck Universität: 38,5 Grad (Juni 2019) Haiming: 38,3 Grad (Juli 1983) Innsbruck Universität: 38,2 (Juli 2015) Jenbach: 38 Grad (Juni 2019)

„Explosive Mischung“ am Sonntag

Heiß wird der Sonntag in Tirol trotzdem: Noch einmal steigt das Quecksilber auf 30 bis 36 Grad. Am Sonntagnachmittag brauen sich dann in der schwülen Hitze Gewitter zusammen. „Es ist eine explosive Mischung, die zu heftigen Gewittern führen kann. Sturm, wolkenbruchartiger Regen und Hagel sind örtlich möglich“, sagt Reinhard Prugger.

Die Geosphere Austria hat bereits am Donnerstag eine orange Hitzewarnung – die zweithöchste Stufe – für alle Bezirke Tirols herausgegeben. Die anhaltend hohen Temperaturen stellen insbesondere für ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere und Personen mit gesundheitlichen Vorbelastungen eine Gefahr dar.

Wichtig ist nicht nur für sie, auf die Warnsignale des Körpers zu achten und vorzusorgen. Dazu gehört unter anderem, ausreichend zu trinken, körperliche Anstrengungen in den heißesten Stunden des Tages zu vermeiden und sich einen Platz im Schatten zu suchen. (TT.com)