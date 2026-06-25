„Ich merke sehr schnell, ob jemand authentisch ist“: Roland Düringer zu Gast bei den „Lichtblicken“

In der neuesten Ausgabe der Gesprächsreihe mit Marianne Hengl“ zeigt sich der Kabarettist und Schauspieler Roland Düringer von einer sehr persönlichen Seite. Zu sehen ist die Folge ab Donnerstag auf TT.com.

Seit 40 Jahren schlüpft Roland Düringer in die verschiedensten Rollen. In der neuen Ausgabe der „Lichtblicke“ spricht der Schauspieler darüber, wie ihm das Studieren der Menschen nicht nur hilft, Figuren zu erschaffen, sondern auch im Leben hinter die Fassaden zu blicken. Zu sehen ist die Folge am Donnerstag, 25. Juni 2026, ab 18 Uhr.

„Wenn ich jemanden beobachte, versuche ich auch immer zu verstehen, warum die Person etwas so ganz anders macht als ich. Also nicht falsch, sondern einfach anders“, sagt Düringer. So habe er im Laufe der Jahrzehnte gelernt, Menschen – und sich selbst – besser zu verstehen, Muster zu erkennen. „Ich merke sehr schnell, ob jemand authentisch ist oder einer Inszenierung folgt.“

📽️ Video | Marianne Hengl im Gespräch mit Roland Düringer

Umso wichtiger seien echte Begegnungen miteinander und sich nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit dem Leben, der Natur auseinanderzusetzen.

Während in früheren Lebensphasen Leistung, Erfolg und öffentliche Anerkennung im Vordergrund standen, haben sich die Prioritäten des Künstlers im Laufe der Jahre stark verschoben. Roland Düringer erklärt, heute weniger nach dem „Mehr“ und vielmehr nach dem „Warum“ im Leben zu suchen. (TT)