Jonathan Fine in Tirol

Nach dem Eklat: Interimsleiter von Ambras präsentiert Schau der Vorgängerin

Jonathan Fine, der Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien, ist auch für Schloss Ambras verantwortlich.
© Patrick Steiner
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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