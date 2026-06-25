Motorradfahrer in Thiersee bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Thiersee – Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist Donnerstagvormittag bei einem Unfall auf der Thierseestraße (L37) in Thierberg schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei im Zuge eines Überholmanövers mit dem entgegenkommenden Auto eines 36-jährigen Deutschen zusammengestoßen. Der 63-Jährige war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.