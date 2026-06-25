Polizei bittet um Hinweise

Mordversuch in Innsbruck: Mann in Wohnung niedergestochen, Täter auf der Flucht

Polizei, Rettung und Feuerwehr standen am Donnerstag im Innsbrucker Stadtteil Wilten im Einsatz.
© Resch

Innsbruck – Nach einem versuchten Mord in Innsbruck ermittelt das Landeskriminalamt Tirol: Am Donnerstag gegen 16 Uhr ist es im Innsbrucker Stadtteil Wilten in einer Wohnung in der Speckbacherstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Einem Mann – seine Identität ist laut Polizei noch nicht gesichert – wurden mehrere Stichverletzungen zugefügt.

Der oder die Unbekannte flüchtete anschließend vom Tatort. Das Opfer wurde schwer verletzt in die Klinik eingeliefert. Es bestand akute Lebensgefahr.

Das LKA bittet Zeugen oder Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 059133/703333 zu melden. (TT.com)

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