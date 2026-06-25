Mordversuch in Innsbruck: Mann in Wohnung niedergestochen, Täter auf der Flucht

Innsbruck – Nach einem versuchten Mord in Innsbruck ermittelt das Landeskriminalamt Tirol: Am Donnerstag gegen 16 Uhr ist es im Innsbrucker Stadtteil Wilten in einer Wohnung in der Speckbacherstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen. Einem Mann – seine Identität ist laut Polizei noch nicht gesichert – wurden mehrere Stichverletzungen zugefügt.